Долар "втомився" дорожчати? Яка ситуація на ринку валют

Яким буде курс валют у вівторок, 22 лютого / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 22 лютого.

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 22 лютого:

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1 долар США – 28,48 грн;

1 євро – 32,28 грн.

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 21 лютого, курс долара став більшим на 14 копійок, а євро – на дев'ять копійок.

Що буде з курсом далі

У коментарі "Сегодня" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що курс гривні може стабілізуватися на тлі новин про заявлені інвестиції та кредити від міжнародних партнерів України, а також очікування кредиту від МВФ.

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"Найближчим часом очікуємо рух курсу в діапазоні 28,40- 28,60 гривень за долар. Якщо військові ризики наростатимуть, і ситуація продовжить розвиватися негативно, не виключено, що гривня може подолати позначку 29 гривень за долар", – зазначив Андрій Шевчишин.

При цьому ставки щодо єврооблігацій залишаються досить високими, а рефінансування щодо гривневих ОВДП відсутнє. Усе це ускладнює обслуговування боргу.

За словами Шевчишина, десятирічні єврооблігації торгуються з прибутковістю понад 11%, а єврооблігації з погашенням у вересні 2022 року – понад 21,4%.

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Зменшується і портфель гривневих ОВДП нерезидентів:

на 16,1 млрд грн від початку 2022 року;

на понад 5 млрд грн від початку лютого.

Також зазначимо, що вже 23 лютого Мінфін має погазувати ОВДП на 18,1 млрд гривень. Є ймовірність, що частина цієї суми вийде на міжбанк на купівлю валюти, посиливши тиск на гривню.

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