Долар знову подорожчав: чому українці не поспішають купувати валюту

Долар знову змінився у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 26 жовтня:
|22.10
|25.10
|зміна
|1 долар США
|26,29 грн
|26,35 грн
|+0,06
|1 євро
|30,58 грн
|30,57 грн
|-0,01
У порівнянні з курсом долара і євро, який НБУ встановлював на 25 жовтня, американська валюта подорожчала на 6 копійок/дол., а європейська знизилася на 1 копійку.
Чому населення не поспішають купувати валюту?
Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом гривня найімовірніше коливатиметься в діапазоні 26,25-26,35 гривень за долар.
Він вважає, що традиційне для кінця жовтня відшкодування ПДВ може послужити "сигналом" до зміни тенденції на ринку. Зараз в країні погіршується епідеміологічна ситуація, тому імпортери споживчих товарів зараз не є активними покупцями валюти.
"На тлі високої інфляції і епідеміологічних обмежень, населення також утримується від покупки валюти", – каже Андрій Шевчишин.
Він зазначає, що енергетичні проблеми все більше тиснуть на бізнес.
"В результаті промисловість перебуватиме під тиском, і це позначиться на зниженні припливу валюти, при зростанні імпорту для покриття внутрішнього попиту. І з початком опалювального сезону ситуація тільки погіршитися, в результаті чого енергоімпорт збільшиться і це може змінити настрої на валютному ринку", – каже експерт.
За його словами, пропозиція валюти з боку аграріїв та інших експортерів зберігається – це надає ключову підтримку гривні.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. До речі, за "Індексом бігмаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.