Долар знову подорожчав: чому українці не поспішають купувати валюту

Долар знову змінився у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 26 жовтня:

22.10 25.10 зміна 1 долар США 26,29 грн 26,35 грн +0,06 1 євро 30,58 грн 30,57 грн -0,01

У порівнянні з курсом долара і євро, який НБУ встановлював на 25 жовтня, американська валюта подорожчала на 6 копійок/дол., а європейська знизилася на 1 копійку.

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Чому населення не поспішають купувати валюту?

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, найближчим часом гривня найімовірніше коливатиметься в діапазоні 26,25-26,35 гривень за долар.

Він вважає, що традиційне для кінця жовтня відшкодування ПДВ може послужити "сигналом" до зміни тенденції на ринку. Зараз в країні погіршується епідеміологічна ситуація, тому імпортери споживчих товарів зараз не є активними покупцями валюти.

"На тлі високої інфляції і епідеміологічних обмежень, населення також утримується від покупки валюти", – каже Андрій Шевчишин.

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Він зазначає, що енергетичні проблеми все більше тиснуть на бізнес.

"В результаті промисловість перебуватиме під тиском, і це позначиться на зниженні припливу валюти, при зростанні імпорту для покриття внутрішнього попиту. І з початком опалювального сезону ситуація тільки погіршитися, в результаті чого енергоімпорт збільшиться і це може змінити настрої на валютному ринку", – каже експерт.

За його словами, пропозиція валюти з боку аграріїв та інших експортерів зберігається – це надає ключову підтримку гривні.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. До речі, за "Індексом бігмаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.