Долар знову дорожчає: що буде з гривнею наступного тижня

Що буде з курсом валют наступного тижня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 14 лютого:
- 1 долар США – 28,04 грн.;
- 1 євро – 31,87 грн;
Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 11 лютого, курс долара впав на 13 копійок , а євро – на 9 копійок.
Що відбуватиметься на ринку валют далі
Наступного тижня, у разі зростання геополітичної напруженості та відтоку капіталу нерезидентів із країни, гривня може перебувати у діапазоні 27,9-28,5 грн. за долар.
Відкати курсу будуть використовуватись для покупок. У свою чергу НБУ намагатиметься згладжувати коливання.
"Сьогодні" раніше писали як девальвація сколихне ринок нерухомості , і розповідали, як буде зміцнюватися гривня найближчим часом.