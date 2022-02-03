Долар з тріском котиться донизу: що буде з курсом далі

Яким буде курс валют 4 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на пʼятницю, 4 лютого:

03.02 04.02 Зміна 1 долар США 28,38 грн 28,27 грн -0,11 1 євро 32,14 грн 31,91грн -0,23

Порівняно з курсом НБУ на четвер, 3 лютого, курс долара зменшився на 11 копійок, а євро на 23 копійки.

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Долар по 30 грн?

Як розповів раніше член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, бізнес має набагато менш оптимістичні очікування щодо курсу долара і постачальники вже закладають в свої товари курс набагато вище 29 гривень.

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Так, за словами експерта, вони намагаються убезпечити себе від раптових коливань курсу валют, які можуть завдати збитків.

У першу чергу це стосуватиметься подорожчання продуктів харчування на українських полицях, наголосив експерт.

Нагадаємо, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Раніше ми розповідали, що за словами керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, інвестувати в долар можна на тривалий строк лише тоді, як курс буде 28,6 грн за долар і менше.