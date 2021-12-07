Долар різко розвернувся у зворотний бік: НБУ розрахував новий курс валют

Що буде з курсом 8 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 8 грудня:

3.12 6.12 Зміна 1 долар США 27,38 грн 27,33 грн -0,05 1 євро 30,90 грн 30,72 грн -0,18

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 7 грудня, долар подешевшав на п'ять копійок, євро теж упав, але на цілих 18 копійок.

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Що буде з гривнею найближчим часом?

Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, на валютному ринку продовжує зростати напруга і гривня може ще сильніше впасти щодо американського долара. Серед головних причин:

занепокоєння інвесторів стосовно інформації про плани РФ вторгнуться в Україну;

напружена ситуація в енергетичному секторі, що підвищує попит на валюту;

позов Китаю проти України на 4,5 мільярда доларів;

майбутня зустріч Байдена та Путіна.

Раніше ми розповідали, що за прогнозом Мінекономіки, долар у 2022 році може підскочити до 29 грн. "Сьогодні" також писали, що буде з курсом валют вже цього грудня.