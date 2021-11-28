Долар подолав позначку 27 гривень, чи чекати на долар по 28 і коли

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Гривня продовжує слабшати, причому темпи девальвації прискорилися: рахунок іде вже не на копійки, а на десятки копійок за день. Чому порушилася стабільність і припинилося зміцнення курсу, чого чекати на стику осені та зими і далі до кінця року, з'ясували "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Стабільність готівкового курсу минулими вихідними змінилася помітним стрибком (+15 копійок) вже в понеділок. У вівторок долар уперше з 3 вересня подолав 27 грн у продажу. Темпи девальвації наростали, у суботу курс досяг 27,27 грн/долар у продажу (+60 коп. за тиждень) і перевищив 27 грн у купівлі (+55 коп.). Востаннє долар коштував так дорого 4,5 місяці тому, у середині липня, але тоді тренд був нисхідний.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу), розширився з 20 до 25 коп. Деякі великі банки працювали зі спредом 40 копійок: купували перед вихідними долари за 26,97, продавали за 27,37.

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В окремих небанківських пунктах обміну валют (ПОВ), які явно працювали на скуповування "кешу", долари можна було здати навіть по 27,18 грн, це вище, ніж курс продажу, виставлений іншими ПОВ – там нібито можна було придбати валюту по 27,12 грн, а здати по 27,08. Але насправді валюти по 27,12 не було. Гарантовано купити фізособі готівковий долар можна було по 27,25-27,30 грн за курсу скуповування банком по 27-27,05 грн/долар.

Нацбанк весь тиждень послаблював гривню, причому темпи наростали: у понеділок було 26,57, у п'ятницю вже вище за 27, а саме 27,03 грн/долар, тобто +46 копійок за тиждень, девальвація на 1,7%. На понеділок, 29 листопада, регулятор ще більше девальвував гривню, встановивши курс 27,10 грн/долар (+7 коп.).

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що стрімке зростання курсу долара викликане швидким зростанням попиту на валюту з боку головних учасників ринку: імпортерів – закупівля енергоносіїв та нерезидентів – вихід із українських гривневих цінних паперів та купівля валюти. Бачачи, що долар дорожчає, населення потягнулося в обмінні пункти за готівкою, що ще більше підштовхнуло курс догори.

"Курс гривні у п'ятницю дістався 27,1 грн/долар, на ринку зберігається активний попит на валюту з боку інвесторів-нерезидентів та компаній, населення, – аналізує Андрій Шевчишин. – Нерезиденти виходять з ОВДП і виводять капітал із країни, у листопаді відтік перевищив 4,3 млрд грн (майже 5% портфеля паперів). До покупок валюти підключилися спекулянти. Така поведінка покупців викликана активним фоном новин навколо ризиків вторгнення РФ в Україну найближчими місяцями".

Посилює ослаблення гривні вихід на ринок енергоімпортерів, які розпочинають закупівлю газу та вугілля, при цьому експортери зменшили пропозицію валюти, оскільки отримали 2,2 млрд грн відшкодування ПДВ.

"В Україну прибуло та йдуть 11 кораблів з енергетичним вугіллям, для його закупівлі знадобилися значні суми у валюті, – уточнив Олег Пендзин. – Активізувалися імпортери споживчих товарів під новорічні та різдвяні розпродажі, з'явилися невеликі черги в обмінниках – населення купує долари".

Олександр Охріменко додав, що закуповують валюту не лише під вугілля, а й під газ для опалення ("Нафтогаз"), також населення.

"За даними Нацбанку, фізособами куплено в листопаді на 200 млн доларів більше, ніж продано, це небагато, але відразу викликало спекулятивне зростання готівкового курсу", – уточнив експерт.

Максим Орищак сподівається, що розмови про воєнний конфлікт між РФ та Україною залишаться розмовами. Інакше на гривню чекає неминучий обвал, як було у 2014 році.

"Якщо відбудеться ескалація конфлікту на кордоні з Росією, то про розвиток країни можна буде забути весь 2022 рік, – аналізує експерт. – Події з 2014 року показали, що відбувається з валютою, коли є небезпека для стабільного та спокійного життя населення. За такого сценарію можна чекати, що курс прийде до 60 грн/долар з високою ймовірністю дефолту".

Чого очікувати наступного тижня

Прогнозів про те, що долар на стику листопада та грудня подорожчає до 28 гривень, поки немає.

Олександр Охріменко наголосив, що курс гривні, як і раніше, перебуває в руках енергетиків: якщо продовжиться купівля енергоносіїв, то долар спрямується до 27,5 грн. Якщо ні – курс стабілізується та навіть може бути невелика ревальвація гривні.

Олег Пендзин очікує наступного тижня уповільнення темпів зростання курсу долара.

"Долар коштуватиме 27-27,5 гривень", – каже він.

А ось за словами Максима Орищака та Андрія Шевчишина, швидке падіння гривні, що почалося, – тренд на всю зиму.

"Тиждень з 29 листопада по 3 грудня виявиться періодом впевненого подолання рубежу 27 гривень з потенціалом падіння до рівня 27,6 грн, – прогнозує Максим Орищак. – Наші оцінки ґрунтуються переважно на політичній складовій. Монетарна політика Нацбанку, кредитні гроші від МВФ – другорядні чинники".

Андрій Шевчишин очікує, що курс продовжить зниження до 27,5 грн за долар у готівковому продажу, причому з низхідним трендом.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.

"Співвідношення – валюта 25-30%, решта поки що гривня", – уточнив експерт.

Максим Орищак радить тим, хто має валютні накопичення, стримувати потреби у конвертації.

"Розуміючи всі ризики, населення максимально запасатиметься доларами та євро. Саме це спровокує зростання готівкового курсу обох валют найближчим часом", – каже Максим Орищак.

Його підтримує Андрій Шевчишин.

"Ті, хто на початку листопада купив долари по 26,20-26,25 грн, можуть, звичайно, зафіксувати прибуток, здавши їх зараз по 27-27,1 грн, – конкретизував Андрій Шевчишин. – Але поки не раджу продавати валюту без необхідності, за місяць прибуток очікується більше".

Олег Пендзин підрахував: ті, хто у листопаді 2019 року купив долар по 24 грн, за два роки заробили 3 грн на кожному доларі. У відсотках це 6,25% річних. На депозитах у гривні за цей час можна було заробити більше, до 9% річних. Але був ризик втратити на девальвації гривні, яка почала знецінюватися на три місяці пізніше за прогнози.

Чому гривня до кінця року неминуче мала подешевшати і чого чекати далі від курсу, дивіться у сюжеті.