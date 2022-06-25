Долар пішов на спад: скільки коштує валюта на чорному ринку

Скільки коштує долар 25 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

25 червня вартість долара знизилась. У продажу курс впав на 2 копійки, а у купівлі — на 1 коп.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, оновлені дані станом на ранок суботи, 25 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,45 грн (24 червня – 35,47 грн), а купівлі – 35,34 грн (24 червня – 35,35 грн).

Динаміка вартості долара 24-25 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, – 35,4 грн/дол., а найвищий – 35,95 грн/дол.

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Чого чекати від курсу найближчим часом?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі пів року може додатися ще 15% – девальвація. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

І згодом гривня навряд чи зміцниться вище за 30 грн/дол. – за словами економіста, це фактично неможливо.

"Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки – це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація", – пояснює Кущ.

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Раніше ми розповідали, чому гривню чекає неминуче падіння, а також, яку заміну долару та євро знайшли в Україні.