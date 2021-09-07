Долар почав здавати позиції – офіційний курс

Нацбанк оприлюднив вартість американської та європейської валюти / Фото: Сьогодні, REUTERS/Sertac Kayar

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 8 вересня:

07.09 08.09 зміна 1 долар США 26,8 грн 26,73 грн -0,7 1 євро 31,8 грн 31,71 грн -0,9

У порівнянні зі значеннями вівторка 7 вересня долар і євро знизилися в ціні – на 7 і 9 копійок відповідно.

Що буде з курсом долара і євро восени

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що восени курс гривні зафіксується на рівні 27,5 грн за долар.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що значної девальвації національної валюти не буде аж до кінця року, з огляду на очікування рекордного врожаю і отримання Україною 2,7 млрд доларів від МВФ.

Що відбувається з курсом долара:

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

За "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.