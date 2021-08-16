Долар на мінімумі, ціни на продукти на максимумі – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Долар впав в ціні, а вартість продуктів зросла. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Долар повернувся до мінімуму минулого року, локдаун знову позбавить працівників громадського харчування заробітків, "Укрзалізниця" почала продавати квитки на запасні місця в потягах, ціни на продукти у всьому світі б'ють рекорди, а "Газпром" не захотів бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини понеділка, 16 серпня.

Долар оновив мінімум за рік

За розрахунками Національного банку України, на 17 серпня "зелений" впав до 26,65 грн, а євро – до 31,36 за одиницю. Отже, курс долара знизився ще на чотири копійки порівняно з показниками 16 серпня.

Попереднього банківського дня "зелений" подешевшав на вісім копійок. Долар перебуває на мінімумі з 25 червня 2020 року, тобто більш ніж за рік. За тиждень – з 10 по 17 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти вже на 15 копійок.

Курс євро також впав на чотири копійки після зниження на дві копійки днем раніше. Загалом європейська валюта, як і американська, знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

Долар продовжив падіння / Фото: Сьогодні, REUTERS/Sertac Kayar

Кого позбавить роботи новий локдаун

Карантинні заходи в Україні, які прогнозуються цієї осені, знову призведуть до погіршення ситуації на ринку праці. Найсильніше постраждає сфера громадського харчування. Разом з тим попит в сфері доставки їжі зросте, як і минулого разу.

Діятимуть роботодавці точно так же, як і в перший локдаун, – відправлятимуть працівників у неоплачувані відпустки. При цьому можуть виникнути нові труднощі.

Реклама

Громадське харчування постраждає після введення нового локдауну, а IT-сфера знову виграє. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

УЗ відкрила продаж квитків на "запасні" полки

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на місця № 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквитковиків і зберігання брудної білизни. Таке рішення в УЗ ухвалили, щоб зменшити кількість безквитковиків і невивезення пасажирів з курортів.

У плацкартних вагонах фактично стало на 2 місця більше / Фото: Сьогодні, Укрзалызниця

Чи буде олія по 100 гривень за літр

Ціни на продукти в Україні знову злетіли: цукор і олія подорожчали майже вдвічі порівняно з минулим роком, набрали в ціні і яйця – майже 30%. Подорожчання відбувається в усьому світі.

Однак експерти радять не панікувати. Принаймні вартість олії не повинна підскочити до 100 гривень за літр.

Ціни на продукти знову сильно злетіли. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay

Ціни на газ злетіли до рекорду

Російський "Газпром" викупив всього 4% з запропонованої додаткової твердої потужностітранзиту через Україну на вересень. Після цього ціна газу в Європі підскочила до 585 доларів за тисячу кубометрів. Це новий рекорд з 2018 року. Попередній максимум на початку серпня-2021 становив 555 доларів за тисячу кубометрів.