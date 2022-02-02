Долар летить все нижче: чого очікувати від курсу гривні найближчим часом

Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 2 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,31 грн.;

1 євро – 31,88 грн;

1 злотий – 6,96грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, долар подешевшав на 14 копійок, євро навпаки, піднявся на 13 копійок. Курс злотого піднявся на 5 копійок, а курс рубля виріс на дві копійки.

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Що відбувається із курсом на міжбанку?

У вівторок на міжбанку ситуація була дещо іншою, долар, який почав торги зі значеннями 28,27/28,290 грн , а завершив їх зростанням на 14 копійок у купівлі та продажу ( 28,41/28,43 грн/дол. ).

, а завершив їх зростанням на 14 копійок у купівлі та продажу ( ). Євро відкрило торги у діапазоні 31,8489/31,8686 грн, а до закриття міжбанку валюта додала 15 копійок у купівлі та 16 у продажу – 31,99/32,02 грн.

Що буде з курсом далі?

За словами експертів "Сьогодні", гривню чекає подальше зміцнення, хоч це й не залежить безпосередньо від України. Керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин налаштований оптимістично і вважає, що цього тижня очікується рух на рівні 28,75 – 29,1 грн за долар.

Проте, додає експерт, прогноз справдиться лише у тому випадку, якщо на інвесторів не обрушиться новий потік новин про ескалацію. У такому разі нерезиденти знову почнуть активно виходити із українських ОВДП.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін поділяє його думку і вважає, що курс утримається у коридорі 28,7-29 грн/долар, якщо Нацбанк продовжуватиме продавати валюту.

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"Сьогодні" також писали, що буде з курсом у разі вторгнення РФ і розповідали, що відбувалося на валютному ринку раніше.