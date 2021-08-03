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Долар і євро завмерли – офіційний курс валют

3 серпня, 16:29

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 4 серпня

Курси євро і долара майже не змінилися / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 4 серпня:

03.0804.08Зміна
1 долар США26,82 грн26,84 грн 0,00
1 євро31,90 грн31,89 грн - 0,01

У порівнянні зі значеннями 3 серпня курс долара не змінився. Напередодні "зелений" подорожчав на дві копійки. За останній тиждень – з 28 липня по 4 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на сім копійок. Експерти вважають, що долар в Україні увійшов у фазу умовної стабільності.

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Курс євро знизився на копійку після зростання на ту ж суму днем раніше.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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Джерело: Сьогодні

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