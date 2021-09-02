Долар і євро злетіли в ціні – курс НБУ

Долар знову зростає / Фото: Сьогодні, НБУ
Національний банк України (НБУ) на четвер, 2 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,00 грн;
- 1 євро – 31,93 грн;
- 1 злотий – 7,08 грн;
- 10 російських рублів – 3,69 грн.
Курс долара, в порівнянні зі значеннями 1 вересня, виріс в ціні на 11 копійок, а євро подорожчало на 10 копійок. Водночас курс злотого і російських рублів став вище на 5 і 3 копійки відповідно.
У середу, 1 вересня, після відходу з ринку Нацбанку продавці і спекулянти, які залишилися, продовжували намагатися підняти котирування максимально високо, однак було мало охочих купити валюту.
- Долар подорожчав на 10 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 27,02/27,04 грн (купівля/ продаж).
- Євро виріс на 19 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,01/32,03 грн (купівля/ продаж).
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.