Долар та євро зросли в ціні: НБУ розрахував новий курс валют

Долар подорожчав на три копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 21 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,28 грн;

1 євро – 30,77 грн;

1 злотий – 6,64 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на три копійки, а євро – на дев'ять. Курс злотого змінився на дві копійки, а рубля – на одну.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

20 грудня долар не змінився на міжбанку. На завершення торгів він залишився на рівні 27,28/27,30 грн.

Євро подорожчав на 12 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,82/30,84 грн (купівля/продаж).

Раніше ми повідомляли, що українці, які раніше зуміли придбати готівкову валюту у момент падіння курсу, не помилилися: вже зараз вони можуть її здати дорожче, хоч і ненабагато, ніж купили 7-10 днів тому.

Нагадаємо, що гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.