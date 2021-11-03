Долар та євро в Україні покотилися вниз

Яким буде курс долара у вівторок, 19 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 4 листопада:

3.11 4.11 Зміна 1 долар США 26,29 грн 26,24 грн -0,05 1 євро 30,49 грн 30,36 грн -0,13

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на середу, 3 листопада, долар знизився у ціні на 5 копійок, а євро – на 13 копійок.

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Що буде з доларом до кінця року

Як раніше розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, з кінця минулого року гривня до долара рухається в рамках торговельного діапазону, що сформував. З липня цей рух зосереджено у нижній частині цього каналу, відбиваючи посилення попиту на гривню.

Однак, як зазначив експерт, не варто очікувати, що до кінця року ця тенденція зможе зберегтися.

Як каже експерт, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року. Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро в цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.