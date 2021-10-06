Долар і євро стрімко падають – курс НБУ

У порівнянні з попереднім банківським днем, євро впав на цілих 23 копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 7 жовтня:

6.10 7.10 зміна 1 долар США 26,42 грн 26,35 грн -0,7 1 євро 30,65 грн 30,41 грн -0,23

У порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав на 7 копійок, а євро на цілих 23.

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Що буде з доларом

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, енергетичні та епідеміологічні ризики повністю ігноруються ринком. Так само ігноруються репутаційні ризики країни після публікації дослідження Pandora Papers, в яких Україна має найбільшу кількість згаданих особистостей разом з президентом Володимиром Зеленським.

"Напередодні Міністерство фінансів України змогло залучити лише 2,5 млрд гривень, водночас за довгостроковими паперами 13%+ не було. Самі ж нерезиденти за останні три дні скоротили свої портфелі в ОВДП майже на 0,5 млрд гривень", – сказав він.

За його словами, зараз говорити про відновлення долара США не випадає. Найближчим часом гривня може продовжити зростання до позначки 26,3 гривень за долар США.

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Нагадаємо, що гривня навіть увійшла в ТОП-10 найприбутковіших валют світу за 2021 рік, протягом цього часу гривня зміцнилася до долара на 7%.

Про те, чого далі чекати від курсу долара, читайте в нашому матеріалі.