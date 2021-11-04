Долар та євро стали ще дешевшими – офіційний курс

Долар знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 5 листопада:

4.11 5.11 Зміна 1 долар США 26,24 грн 26,19 грн -0,05 1 євро 30,36 грн 30,28 грн -0,08

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на четвер, 4 листопада, долар подешевшав на 5 копійок, а знизився на 8 копійок.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, 3 листопада долар США до гривні продовжив слабшати. На міжбанк виходив НБУ із покупками іноземних валют.

"У вівторок (2 листопада – Ред.) Мінфін України провів аукціон з розміщення ОВДП. До держбюджету було залучено 6,66 млрд грн. Нерезиденти проігнорували це розміщення, оскільки середньозважена прибутковість держоблігацій з більшості випусків залишилася без змін", – каже Андрій Гойлов.

Загалом з початку тижня вони скоротили свої портфелі на 450 млн грн – до 94,35 млрд. Він вважає, що закордонні інвестори чекають на вихід даних про споживчу інфляцію.

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"На думку аналітиків JPMorgan, під тиском зростання даного показника НБУ буде змушений підняти облікову ставку до 9,5% річних вже у 2022 році, що стане приводом для збільшення прибутковості ОВДП", – каже експерт.

Він вважає, що нерезиденти з цієї причини не виходять на міжбанк із покупками іноземних валют, завдяки чому курс гривні залишається стабільним.

Андрій Гойлов припускає, що до кінця поточного тижня гривня щодо долара США торгуватиметься близько рівня 26,30. Єдина європейська валюта, ймовірно, ослабне до позначки 30,35.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.