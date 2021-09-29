Долар і євро знову подешевшали – курс НБУ

Долар впав на 9 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) на середу, 29 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,56 грн;
- 1 євро – 31,03 грн;
- 1 злотий – 6,72 грн;
- 10 російських рублів – 3,66 грн.
У порівнянні з попереднім банківським вдень, долар впав на 9 копійок, а євро на 14 копійок.
Курс валют у вересні
Незважаючи на поступове зниження ціни на долар, гривня може обвалитися в будь-який момент, говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.
На думку експерта, різка зміна курсу може відбутися після значного сплеску захворюваності COVID-19, який спричинить швидкий вихід інвесторів з українських цінних паперів і зростання їх попиту на валюту.
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.