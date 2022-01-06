Долар та євро різко злетіли в ціні: НБУ розрахував новий курс валют

Національний банк України (НБУ) на четвер, 6 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Порівняно з попереднім банківським днем, 5 січня, долар подорожчав на 17 копійок, а євро на 27 копійок. Курс злотого виріс на 7 копійок, а рубль залишився на місці.

Експерти "Сьогодні" не очікують на активність на міжбанківському валютному ринку приблизно до 9 січня. Зазвичай це впливає на курс гривні, але у зв'язку із тривалим періодом свят ситуація буде іншою.

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, у перший тижня січня готівковий долар може впасти нижче 27 грн у купівлі, а подорожчати – до 27,5 грн.

На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, у цей період курс іноземної валюти до гривні коливатиметься в рамках 27-27,33 грн/дол.

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А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин радить не зважати на ці незначні зміни.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара у першому кварталі 2022 року, а також розповідали, що самі українці думають про курс долара цього року.