Долар і євро почали дешевшати: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 липня

Долар не змінився в ціні за тиждень / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 13 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,29 грн;

1 євро – 32,35 грн;

1 злотий – 7,10 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно зі значеннями п'ятниці, 9 липня, курс долара знизився на три копійки. Попереднього банківського дня "зелений" подорожчав рівно на ту ж суму – три копійки. Та й за тиждень – з 6 по 13 липня – гривня не змінилася в ціні по відношенню до американської валюти. Раніше аналітики пояснили "Сьогодні", чому долар знову подешевшає.

Курс євро теж трохи знизився. Євровалюта впала на три копійки після зростання на дев'ять копійок днем раніше.

Вартість 10 російських рублів 13 липня впала на дві копійки. Польський злотий теж подешевшав на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 12 липня, долар на міжбанку знизився на дві копійки в купівлі і на три – в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,28/27,30 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на три копійки в купівлі і чотири – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,36/32,38 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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