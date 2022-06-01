"Дія" анонсувала нову послугу, яка стосується дітей, – що вона передбачає

У "Дії" планують запустити ще одну послугу в червні / Фото: Pexels, Дія, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом через платформу "Дія" можна буде скористатися послугою з усиновлення дітей.

Як розповіла в ефірі одного з українських телеканалів уповноважена президента з прав дітей і дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, завдяки "Дії" процедуру можна буде суттєво спростити.

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Запровадити послугу планують до кінця червня, однак уже з 1 червня можна подавати заявки на первинну консультацію в розділі "Сім’я".

Особливості послуги в "Дії"

За словами заступника голови Мінцифри Константина Кошеленка на брифінгу, перевагою онлайн-заявки є те, що всю інформацію про кандидата система підтягує автоматично. Авторизуватися можна за допомогою цифрового підпису, а впродовж 15 днів соцслужби сконтактують із заявником та запросять на консультацію.

Поспілкуватися з державними працівниками можна буде як онлайн, так і наживо. Очікується, що до кінця серпня користувачі зможуть подавати у такий спосіб також пакети документів на усиновлення, опікунство, ознайомлюватися з анкетами дітей, реєструвати дитбудинки сімейного типу тощо.

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Водночас первинну заявку на усиновлення можна буде подати лише під час особистої зустрічі з соцслужбами. Додамо, що в Україні є понад 17 000 дітей, які потребують усиновлення.

Допомога українцям в ЄС

У травні "Дія" запустила центр для українців у Варшаві, де надають консультації щодо отримання певного статусу в Польщі, проживання за кордоном і відкриття бізнесу. Нещодавно фахівці "Дія.Бізнес" почали консультувати клієнтів телефоном у 7 країнах Європи.

Як зазначили у Міністерстві цифрової трансформації, вимушені переселенці часто не знають, де отримати необхідну інформацію про:

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правила й процедури оформлення власного перебування;

реєстрацію бізнесу;

працевлаштування;

отримання допомоги.

Завдяки віртуальному центру українці можуть отримати інформацію щодо підтримки бізнесу в ЄС, видів та розмірів податків, як працевлаштуватися та змінити кваліфікацію або знайти працівників, знайти житло, офіс чи школу для дитини тощо.

Гаряча лінія "Дія.Бізнес" працює з 08:00 до 20:00 (за київським часом). Телефонувати можна на такі номери:

з України – 080 033 31 83;

з території країн ЄС – +48 22266 2275 (плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у "Дії" для підприємців запустили послугу "єДекларація", яка замінить майже 400 видів ліцензій та свідоцтв, потрібних для здійснення підприємницької діяльності під час війни. Водночас у трьох європейських країнах почнуть приймати документи з "Дії".