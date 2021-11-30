Девальвація стає глибшою: з яким курсом долара Україна закінчить листопад

Курс валют на 30 листопада від НБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 30 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют :

1 долар США – 27,17 грн.;

1 євро – 30,65 грн;

1 злотий – 6,53грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським вдень курс долара виріс на сім копійок, а євро – на 24. Курс злотого виріс на три копійки, а курс рубля залишився таким самим.

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Що буде з курсом до кінця тижня?

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, протягом тижня тиск на гривню збережеться в діапазоні 27,1-27,2 гривень за долар, проте цільовим рівнем поки що залишається 27,5 грн/дол.

Причин цього явища кілька, причин, у тому числі напруга, що збереглася на кордоні з Російською Федерацією, новий штам коронавірусу, який налякав інвесторів, а також криза в енергетичному секторі.

Валютний ринок перетравлює багато нової інформації, зокрема пресконференція Зеленського, під час якої з'ясувалося багато чого несподіваного.

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"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, що буде з курсом долара у грудні, і писали, чи варто нині купувати валюту в обмінниках.