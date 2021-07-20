Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду

Мільйон пенсіонерів почали отримувати доплати / Фото: Сьогодні

Кабінет міністрів додатково направив з держбюджету 5,3 млрд гривень на виплати пенсій, надбавок та на підвищення пенсій в 2021 році . Раніше ці кошти передбачалися на виплату допомоги, тепер же їх направили до Пенсійного фонду.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 779-р.

"Здійснити збільшення обсягу видатків за програмою" Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень пенсій, призначених за пенсійними програмами, і дефіциту коштів Пенсійного фонду "на суму 5 311 800 тис. гривень" , – йдеться в розпорядженні.

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Нагадаємо, нещодавно введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років мали отримати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

А в червні вступив в силу закон про електронні трудових книжках, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.