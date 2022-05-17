Дефіцит бензину в Україні зачепив усю Європу – що чекає світовий ринок пального

Україна перебудовує ринок пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через агресію Російської Федерації та бойові дії в Україні була знищена вся довоєнна інфраструктура постачання пального. Швидко знайти нові шляхи для імпорту бензину у великих обсягах важко, тому через логістику ми відчули дефіцит.

Тепер, щоб в Україні було пальне, потрібно перебудувати всю європейську систему перевезень нафтопродуктів. Про те, чому так сталося, редакція "Сьогодні" поспілкувалася з експертом ринку пального, директором консалтингової компанії "А-95" Сергієм Куюном.

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Купити пальне можна, привезти його складно

Україна може купувати бензин у Європі, і вона це робить. Однак складність у тому, що не вистачає шляхів і потужностей його доставити.

Куюн пояснив, що Європа не була готовою до такого великого клієнта, як Україна. З цього ринку ніхто ніколи не постачав пальне до нашої країни, а отже і не була налагоджена транспортна інфраструктура. Відповідно, учасники ринку пального вкладали ресурси у ті транспортні шляхи, які працювали.

"Звісно, якщо цей напрямок не працює, то його ніхто не підтримує, і перекидає всі вільні потужності на маршрути, які працюють. Зараз з'являємось ми і кажемо "нам потрібно багато і дуже швидко". Відповідно – ступор. Ніхто не візьме з працюючого напряму локомотив і цистерну на Україну, бо є довгострокові контракти, все працює роками, і тепер треба все перебудовувати", – розповів експерт.

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Україна перебудовує ринок Європи

Куюн наголосив, що наша держава тепер змінює напрацьовані системи і будує нові шляхи. І це стосується не тільки європейського ринку, а і ринку всього світу.

Пришвидшити процес перебудови може і нафтове ембарго проти Росії. Якщо Європа прийме рішення про повну відмову від російських нафтопродуктів, нафтові потоки потечуть у нових напрямках, і це означатиме великий перерозподіл.

"Тому Україна робить такі речі, які ніхто ніколи не робив. Це дуже непросто, але потенційно це можливо", – зауважив Куюн.

Коли в Україні зникне дефіцит пального

Раніше "Сьогодні" писали, що Сергій Куюн не радить чекати на швидкий розвиток подій, адже для європейців криза пального – це навіть більший шок, ніж для українців.

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Основна причина у тому, що Європа сама є імпортозалежною, і багато країн, наприклад Польща, насамперед будуть думати про свого споживача.

Також проблема у тому, що майже 90% наших бензовозів не готові до виїзду за кордон, де вимоги до технічного, екологічного та безпекового стану автомобіля значно суворіші. Також є чимало бюрократії з української сторони – ліцензії, сертифікати, складнощі з водіями, яких треба знайти, забезпечити документами на виїзд у Європу тощо.

Проблем з пальним нині багато, однак основна – знайти спосіб привезти його в країну.

"Сподіваюся, що до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи послабне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з'явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – спрогнозував Куюн.

Раніше "Сьогодні" писали про актуальні ціни на пальне в різних мережах українських заправок. Також ми розповідали про велику поставку пального в Україну до кінця травня, та як вона вплине на дефіцит.