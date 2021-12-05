"Щоб узимку були світло та тепло": ДТЕК привіз в Україну другий із семи кораблів із вугіллям зі США

Судно прибуло до порту "Південний" 5 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія ДПЕК Енерго поставила в Україну друге із семи законтрактованих суден з вугіллям типу Panamax (Панамакс) з Америки. Загальний обсяг другого постачання становить 66 тис. тонн вугілля.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Енерго.

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У компанії зазначили, що судно прибуло в Україну, незважаючи на "вкрай складні умови з доступністю та рекордними цінами на енергоносії на світових ринках" .

"Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС та дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували весь наявний ресурс для того, щоб у цих складних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у будинках українців, особливо у опалювальний сезон", – зазначили у ДТЕК Енерго.

Коли будуть наступні поставки

У компанії очікують, що в грудні в Україну прибудуть ще три суди класу "Панамакс" із вугіллям, зафрахтованим для потреб власної генерації.

Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок становить майже 470 тис. тонн.

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У ДТЕК Енерго також зазначили, що на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля з Польщі, США та Казахстану становив понад 0,9 млн. тонн, і продовжуються переговори про додаткові обсяги палива.

Перше постачання було 20 листопада

Тоді судно класу "Панамакс" причалило в порту "Південний" та привезло 60,5 тис. тонн вугілля. Повідомлялося, що вугілля призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго", які довго відчувають гострий дефіцит палива.

"До речі, ми не вперше підтримуємо державну генерацію та стабільність української енергосистеми. У жовтні екстрено відвантажили "Центренерго" та "Донбасенерго" близько 50 тис. т власного вугілля", – повідомили в компанії.

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Перше постачання вугілля повністю розвантажили в порту "Південний" 24 листопада.

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