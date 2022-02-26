Що чекає на Росію, коли її відключать від SWIFT

Розплата за Україну буде серйозною. Колаж "Сьогодні"

Захід розпочав технічну підготовку до відключення Росії від SWIFT. Таке рішення завдасть потужного удару по банківській системі країни-агресора та загалом економіці. Про це розповів народний депутат Данило Гетманцев.

SWIFT – це система обміну операційними та фінансовими повідомленнями між банками/фінінститутами-учасниками системи (а це 11 тисяч учасників по всьому світу).

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"Якщо відключити РФ, то вона не зможе проводити банківські платежі з банками, які використовують SWIFT (це всі операції з поточного та фінрахунку – експорт, імпорт, інвестиції). Росіяни не зможуть своїми картами та зі своїх рахунків платити за кордон та за кордоном, якщо рахунки у банку кореспондента у SWIFT", – пояснив Гетманцев.

За його словами, платежі в Росії не зупиняться, оскільки вони мають свою платіжну систему "Мир".

"Залишиться також екзотика – платежі за готівку, "крипту", золото, інші системи типу "Вестерн юніон". Але факт залишається фактом, платежі з цивілізованим світом їм різко ускладняться. Це значний крок до міжнародної ізоляції РФ, але зважаючи на все, вони цього прагнуть", – резюмував нардеп.

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Росію наздоганяє покарання за війну

Сьогодні Німеччина підтримала відключення Росії від SWIFT. Зазначимо, що Німеччина була останньою країною, яка досі утримувалась від запровадження цього жорсткого заходу проти Москви.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів із італійським колегою Луїджі Ді Майо сказав, що у Римі є згода на підтримку рішення щодо заборони Росії на SWIFT. Таку саму позицію він отримав від Франції.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не блокує відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT та хоче організувати прямі переговори у Будапешті, щоб відновити мир в Україні.

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24 лютого США запровадили санкції проти банків РФ, де понад трильйоа доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.