Що вдарить по курсу валют перед Новим роком? Експерт назвав три фактори

Розповідаємо, що буде з доларом у грудні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Тренд на зміцнення гривні щодо долара та євро був зламаний на міжбанку у другій половині листопада. Для стабілізації валютних курсів НБУ брав активну участь у торгах.

Про те, які ключові чинники впливатимуть на котирування міжбанку у грудні, розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Реклама

Переклади трудових мігрантів

Українські заробітчани переводять у середньому понад 1 млрд доларів США на місяць. Більшість цих коштів витрачається всередині України. Необхідно враховувати, що у грудні мігранти намагаються повернутись до родин додому. Отже, пропозиція іноземних валют із боку може помітно зрости. Банки рідше виходитимуть на ринок із продажами гривні, що позитивно вплине на динаміку її курсу.

Обстановка в ОРДЛО

Однією із головних причин девальвації гривні стала заява голови військової розвідки України про те, що РФ готується розв'язати повноцінну війну. Інвестори почали виводити свої кошти до материнських юрисдикцій, тим самим формуючи підвищений попит на іноземні валюти. Глава РНБО України Олексій Данілов спростував заяви військової розвідки, проте ринок проігнорував його слова.

Зокрема, нерезиденти активно скорочують свої портфелі до ОВДП. 1 грудня очікується велика виплата відсотків за цими паперами, яка може спровокувати новий "виток" девальвації гривні.

Реклама

Прибутковість ОВДП та споживча інфляція

На тлі ослаблення курсу української національної валюти з високою ймовірністю відновить зростання споживча інфляція. Це, водночас, "підштовхне" НБУ до підвищення облікової ставки. В іншому випадку середньозважена дохідність ОВДП буде мало не негативною.

Тут закордонні інвестори можуть навіть у відсутності політичних ризиків розпочати активне скорочення своїх портфелів у цьому активі. Якщо прибутковість по "довгих" паперах почне зростати на аукціонах Мінфіну України з розміщення ОВДП, це сприятливо позначиться на курсі гривні наприкінці цього року.

Також ми писали про те, що НБУ розрахував новий курс долара та євро на понеділок, 29 листопада. Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 26 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро на 23 копійки.