Про ринок нерухомості забудьте! Як в Україні будуть відбудовувати зруйновані квартири

Ринок нерухомості дуже нестабільний під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на війну Росії проти України, що триває, життя в західних і центральних регіонах повільно приходить у норму. Біженці, які масово виїхали з великих міст ближче до західних кордонів або до сіл центральної частини країни, повертаються додому. Щоправда, не всі зможуть повернутись до рідного дому – деякі населені пункти практично повністю зруйновані.

"Сьогодні" розбиралися, що буде з цінами на нерухомість у містах, типу Ірпеня, Бучі, Бородянки, Чернігова та Харкова найближчим часом.

Реклама

Обіцяного мінімум два роки чекають

Війна ще не закінчена, збитки не підраховані, але влада вже сповнена оптимізму й обіцяє відбудувати українські міста за найближчі кілька років. Точніше, за найближчі два роки обіцяють забезпечити житлом людей, які втратили власні будинки та квартири, а повноцінне відновлення регіонів, швидше за все, займе значно більше часу.

Для початку влада планує викупити у забудовників непродані квартири в майже добудованих багатоповерхівках. Оптимізму додає той факт, що забудовники вже починають роботу, незважаючи на військові дії та ракетні обстріли, що тривають з боку Росії.

Крім того, частину вимушених переселенців обіцяють селити у тимчасове житло. модульні будинки, які розгорнуті на територіях, які розташовані далеко від зони бойових дій.

Реклама

Ці фактори говорять про те, що багато українців не зможуть найближчим часом повернутися до своїх рідних міст, які сильно постраждали від війни. Отже, і попит на житло в цих регіонах буде мінімальним.

Що буде у зруйнованих містах

Експерти кажуть, що говорити про відновлення хоч якогось ринку житла у постраждалих містах зараз немає сенсу, адже люди навіть не можуть повернутись, щоб подивитися, що трапилося з їхнім житлом. У багатьох звільнених містах постійно продовжують комендантську годину – треба знешкодити міни та снаряди, які залишили окупанти.

Щодо таких міст, як Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти, які сильно постраждали від окупантів, то гадаю, що найближчим часом люди масово туди повернутися не зможуть. У цих населених пунктах продовжиться розчищення завалів, розмінування та інші відновлювальні роботи. Жити там найближчими місяцями буде небезпечно та дискомфортно – адже вся супутня громадянська інфраструктура там знищена, – пояснює "Сьогодні" президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

З цих же причин найближчими роками у данних містах практично не функціонуватиме ринок нерухомості.

Реклама

Тому ринок нерухомості у таких містах з'явиться після повного повернення до життя у цих регіонах. Можливо, після початку роботи реєстрів будуть поодинокі випадки угод, коли хтось буде готовий продати квартиру умовно за 10 тисяч доларів за її ринкової ціни до війни на рівні 50 тисяч доларів. Тоді, швидше за все, знайдеться покупець, який готовий викупити її з надією продати в кілька разів дорожче після відновлення міста. Але, гадаю, такі угоди будуть поодинокими, – каже Юрій Піта.

У зв'язку з цим, громадянам, у яких збереглося житло в таких населених пунктах і є можливість його не продавати зараз за непрямими цінами, має сенс утриматися від продажу. Є шанс, що за кілька років цінники відновляться.

Нові тенденції на ринку

Опитані "Сьогодні" експерти кажуть, що найближчим часом популярність квартир у передмісті столиці може знизитись. Також при виборі майбутньої квартири багато хто звертатиме увагу на наявність поруч військової інфраструктури або аеродромів. Адже, як показала практика, насамперед веде бойові дії або обстрілює саме такі об'єкти.

Може знизитися популярність і так званих видових квартир, вікна яких виходять на відкритий простір – ймовірність прильоту ракети в цьому випадку збільшується. Швидше за все, при виборі квартир українці вибиратимуть нижні поверхи – у цьому випадку при оголошенні повітряної тривоги можна швидше добігти до укриття.

Якщо говорити про ринок загалом, то на найближчі місяці експерти передбачають зниження цін на житло у великих містах.

Ціни на нерухомість зараз знизяться і багато хто не захоче продавати житло за такими цінами, а волітимуть почекати на зростання. Власники, які перед війною хотіли продати свої квартири, знімуть їх із продажу та виставлять на ринок оренди, – каже Юрій Піта.

Це може збільшити пропозицію орендованого житла та знизити вартість оренди у великих містах.

Раніше ми писали про те, що буде з цінами на квартири після війни. Також читайте про те, на яких умовах добудують житло, та чи компенсують втрати українців.