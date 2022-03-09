Чорний день для рубля: валюта агресора рекордно обвалилася на біржі

Що відбувається з рублем на біржі 9 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс рубля у перші години торгів на Мосбіржі впав більш ніж на 8% до долара, а євро побив свій історичний рекорд.

Про це свідчать дані Мосбіржі за 9 березня.

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Зазначається, що це перша сесія за п'ять днів після довгих вихідних та свят.

У перші хвилини торгів долар коштував 113,88 рубля, а потім підскочив до піка – 117,355 рубля. Станом на 10:40 за Києвом долар також оновив рекорд і коштував 120 рублів.

Курс євро зробив стрибок до 127,4 рубля, оновивши історичний рекорд.

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Варто зауважити, що це дані торгів на Московській біржі, на інших світових майданчиках рубль знецінився ще більше.

Наприклад, за даними Investing, курс рубля о 12:48 8 березня за київським часом становив 137 рублів за долар.

Ризик дефолту в РФ

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co прорахували, що російська економіка буквально зависла на межі дефолту.

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На їхню думку, шанси того, що Росія зможе виплатити свій зовнішній борг, постійно зменшуються.

Керівник Morgan Stanley&Co Саймон Вевер вважає, що дефолт – найбільш реалістичний сценарій і настати він може вже 15 квітня.

"Сьогодні" також писали, як Центробанк РФ обмежив угоди з валютою для росіян і скільки коштує долар у різних українських банках.