"Чайові" за контент в криптовалюті – Twitter додав нову функцію

Тепер за використання Twitter можна отримувати оплату в біткоїнах / Фото: Колаж: Сьогодні

Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.

Про це пише CNBC.

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Ще в травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх підписників за контент, який вони публікують в Twitter.

Штатний менеджер з продукції Twitter Естер Кроуфорд повідомила, що функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалюти дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash зі своїми профілями уTwitter і окремими твітами, щоб отримати кошти.

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Раніше користувачі могли давати "чайові" звичайною валютою, використовуючи більш традиційні платіжні сервіси, такі як додаток Square's Cash і PayPal's Venmo. Компанія також дозволить користувачам додавати свої біткоїни-адреси для відправки та отримання підказок по криптовалюті.

Але Twitter не бере частину грошей, відправлених через функцію "Поради" (Tips). Twitter заявив, що також експериментує з функцією, яка дозволить користувачам перевіряти і демонструвати свої колекції цифрових активів NFT в соціальній мережі. Але подробиць з цього приводу компанія не надала.

Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів

На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.

22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.

Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.

У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнявся до американського долара і став офіційним платіжним засобом.

Власники біткоїна можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.

Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.

За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.