Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Новини криптовалют

"Чайові" за контент в криптовалюті – Twitter додав нову функцію

Юлія Гаврилюк
24 вересня, 17:25
Функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS, а найближчим часом буде доступна для Android

Тепер за використання Twitter можна отримувати оплату в біткоїнах / Фото: Колаж: Сьогодні

Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.

Про це пише CNBC.

Реклама

Ще в травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх підписників за контент, який вони публікують в Twitter.

Штатний менеджер з продукції Twitter Естер Кроуфорд повідомила, що функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалюти дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash зі своїми профілями уTwitter і окремими твітами, щоб отримати кошти.

Реклама

Раніше користувачі могли давати "чайові" звичайною валютою, використовуючи більш традиційні платіжні сервіси, такі як додаток Square's Cash і PayPal's Venmo. Компанія також дозволить користувачам додавати свої біткоїни-адреси для відправки та отримання підказок по криптовалюті.

Але Twitter не бере частину грошей, відправлених через функцію "Поради" (Tips). Twitter заявив, що також експериментує з функцією, яка дозволить користувачам перевіряти і демонструвати свої колекції цифрових активів NFT в соціальній мережі. Але подробиць з цього приводу компанія не надала.

Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів

  • На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.
  • 22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.
  • Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.

У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнявся до американського долара і став офіційним платіжним засобом.

Власники біткоїна можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.

  • Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.
  • За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.

Реклама

Реклама