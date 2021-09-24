"Чайові" за контент в криптовалюті – Twitter додав нову функцію

Тепер за використання Twitter можна отримувати оплату в біткоїнах / Фото: Колаж: Сьогодні
Twitter заявив, що тепер користувачі можуть давати "чайові" своїм улюбленим авторам в соціальній мережі, використовуючи біткоїни.
Про це пише CNBC.
Ще в травні компанія представила "чайові" в якості тестової функції. Цей експеримент допоможе творцям заробляти гроші від своїх підписників за контент, який вони публікують в Twitter.
Штатний менеджер з продукції Twitter Естер Кроуфорд повідомила, що функція донатів в криптовалюті тепер доступна для всіх користувачів iOS. Опція криптовалюти дозволить користувачам прив'язати свої Cash App, Patreon, Venmo, Chipper, Bandcamp, Razorpay, GoFundMe, PicPay і Wealthsimple Cash зі своїми профілями уTwitter і окремими твітами, щоб отримати кошти.
Раніше користувачі могли давати "чайові" звичайною валютою, використовуючи більш традиційні платіжні сервіси, такі як додаток Square's Cash і PayPal's Venmo. Компанія також дозволить користувачам додавати свої біткоїни-адреси для відправки та отримання підказок по криптовалюті.
Але Twitter не бере частину грошей, відправлених через функцію "Поради" (Tips). Twitter заявив, що також експериментує з функцією, яка дозволить користувачам перевіряти і демонструвати свої колекції цифрових активів NFT в соціальній мережі. Але подробиць з цього приводу компанія не надала.
Біткоїн звалився нижче 40 тис. доларів
- На початку серпня криптовалюта падала до 38 163 доларів США.
- 22 вересня біткоїн ненадовго впав нижче 40 000 доларів США вперше з серпня.
- Падіння криптовалюти відбулося через критику з боку регуляторів.
У Сальвадорі Bitcoin став офіційним платіжним засобом
У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн – прирівнявся до американського долара і став офіційним платіжним засобом.
Власники біткоїна можуть оплачувати криптовалютою будь-які послуги і товари в країні.
- Нагадаємо, що засновник хедж-фонду Bridgewater мільярдер Рей Даліо розповів, в якому випадку регулюючі органи можуть знищити біткоїн.
- За 2020 рік біткоїн виріс більш ніж на 300%. На початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні.