Ціни знову злетіли: Європа почала використовувати газ з незаповнених підземних сховищ

Ціна на газ в Європі знову злетіла / Фото: Колаж: Сьогодні

Європа почала використовувати запаси газу з підземних сховищ і відбір вперше з квітня суттєво перевищив закачку (на 70%).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на дані Gas Infrastructure Europe за 13 жовтня.

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Цього дня запаси блакитного палива поповнились на 806 ГВт/ч, а відбір становив 1363 ГВт/ч.

Напередодні закачка також була меншою і становила 1202.25 ГВт/ч.

14 жовтня біржова ціна на газ у Європі знову підскочила вгору і перевищила позначку у 1225 доларів за тисячу кубометрів.

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Про це свідчать дані біржі ICE у Лондоні.

Перед цим ціна на газ на вільному ринку пережила рекордне зростання, перетнувши позначку у 1900 доларів, а потім обвалилась на понад 35%.

Найкраще динаміку цін можна побачити у нашій інфографіці. Єврокомісар Кадрі Сімонс прогнозує, що такі високі ціни протримаються усю зиму, а знижуватись почнуть навесні.

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Також "Сьогодні" разом з експертами розбирались у причинах газової кризи в ЄС та з’ясували, чи допоможе Європі запуск російського газопроводу "Північний потік – 2".