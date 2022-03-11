Ціни на зерно більше не зростають: скільки зараз коштує пшениця в Україні

Як змінюються ціни на пшеницю в Українці: подробиці / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні у перший тиждень весни ціни на основні зернові та олійні культури незначно знизилися. Так, вартість пшениці другого класу зараз коливається на рівні 8380 грн/т , а тонну зерна третього класу можна придбати за 8 тисяч 335 грн.

Для порівняння: ще тиждень тому вартість зерна цих класів пшениці складала 8399 грн/т і 8350 грн/т відповідно, свідчать дані Tripoli.land.

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Що з цінами на інші культури:

Кукурудза – 8024 грн/тонна.

Пшениця, фураж – 7651 грн/тонна.

Ячмінь – 7206 грн/тонна.

Соняшник – 19 640 грн/тонна.

Соя – 16 831 грн/тонна.

Горох – 8648 грн/тонна.

Ріпак 16 831 – 19 042 грн/тонна.

Світові ціни на продовольство б'ють рекорди

Якщо вартість зерна в Україні хоч трохи, але знижується, то у світі величезними темпами зростають ціни на продовольство. Вони вже досягли свого максимуму з 2011 року – у лютому 2022-го зафіксували індекс на рівні 140,7 пункту.

Зростання цін пов'язують насамперед зі зниженням експорту в Чорноморському регіоні та іншими факторами. Порівняно з січнем подорожчали:

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олії – на 8,5%;

молочні продукти – на 6,4%;

зернові – на 3%;

кукурудза – на 5,1%;

пшениця – на 2,1%;

м'ясо – на 1,1%; рис – на 1,1%.

Зокрема, Україна постачає до різних країн соняшникову олію, кукурудзу, пшеницю. У зв'язку з війною зараз неможливо зробити чіткий прогноз щодо майбутнього експорту товарів.

Раніше ми розповідали, чи станеться в Україні дефіцит палива через війну з Російською Федерацією.