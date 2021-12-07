Ціни на пальне помітно впали: скільки коштують тепер бензин і дизель

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На паливному ринку України продовжується "цінопад": за тиждень бензин та дизпальне подешевшали більше, ніж на гривню. Якщо пригадати, що наприкінці листопада ціни впали майже на 50 коп./л, виходить понад 5%. Ціни на автогаз практично стабільні другий тиждень поспіль, хоча у листопаді він помітно дорожчав.

Аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що далі буде з цінами на пальне у грудні, дали наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Головною новиною тижня стало опублікування Мінекономіки нових граничних рекомендованих цін на бензин та дизпальне. Три декади поспіль вони щоразу нижчі за попередні на бензин і чотири декади поспіль – на ДП. У вересні-жовтні нафтопродукти лише дорожчали.

Тепер максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне – 30,27 грн/л. Порівняно з останньою декадою листопада середня ціна на бензин знизилася на 1,27 грн/л, на дизель — на 56 коп./л.

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Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За три декади зниження розрахункових рекомендованих цін на бензин становило 2,52 грн/л, на ДП – 1,63 грн/л.

Але якщо раніше роздріб уповільнено реагував на "рекомендації" влади, то до зими ринок прорвало: ціни різко пішли вниз.

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Повністю дотримувалися рекомендацій Мінекономіки лише преміальні бренди (OKKO, WOG, SOCAR та ще ряд), у яких прайси відповідають розрахунковим цінам та коливаються вгору-вниз разом із ними. Інші мережі АЗС, перш за все нижнього цінового сегмента, знизили ціни набагато менше.

Бензини у більшості областей подешевшали на 1-1,1 грн/л. Найбільше зниження цін у Миколаївській обл. – на 1,31 грн/л, найменше – у Донецькій, на 68 коп./л. Ціни на дизпальне впали менше – від 42 коп./л у Луганській обл. до 92 коп./л у Чернігівській. У більшості регіонів зниження становило 70-80 коп./л.

Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель, незважаючи на здешевлення, на Луганщині: А-92 коштує 30,28 грн/л (-1,29 грн/л), ДП – 31,02 грн/л (-0,42 грн/л). Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 31,56 грн/л (-1,14 грн/л).

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 29,16 грн/л (-0,91 грн/л), А-95 – 30,10 грн/л (-0,91 грн/л) , ДП – 29,12 грн/л (-0,81 грн/л).

Вартість літра автогазу змінювалася по регіонах у межах статистичної похибки – на 1-3 коп. вгору чи вниз. Лише у двох областях газ помітно подорожчав: у Херсонській на 12 коп./л, до 19 грн/л та у Луганській на 10 коп./л, до 19,39 грн/л і знову став найдорожчим у країні. Найдешевший газ тепер у двох областях: Тернопільській та Івано-Франківській – по 18,91 грн/л.

Розкид цін зменшився за бензинами і збільшився по ДП та газу. По А-92 розкид становить 3,8% (1,12 грн/л), було 5%, А-95 – 4,9% (1,46 грн/л), було 5,4%, по дизелю – 6,5% (1,90 грн/л), було 5%, газу – 2,5% (0,48 грн/л), було 2,3%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,56 грн/л (-1,06 грн)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,34 грн/л (-1,06 грн)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 29,60 грн/л (-74 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 19,07 грн/л (+1 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що ціни в роздріб помітно впали тому, що нафтопродукти подешевшали в опті – далося взнаки більш ніж місячне зниження цін на нафту та обвал їх у "чорну п'ятницю" 3 грудня. До того ж на ринку зараз надлишок і бензину, і дизеля.

"Ринки налякало швидке поширення Covid-Omicron, пік обвалу цін на нафту стався в чорну п'ятницю. Нафта марки Brent подешевшала з 82 до 71 дол./барель (-10,5%), потягнувши за собою ціну на нафтопродукти, яка впала в середньому на 78 дол./т (-11,5%), – каже Геннадій Рябцев. – Обвал світового ринку нафти та нафтопродуктів вплинув на ринок України".

За розрахунками Сергія Куюна, протягом тижня ціни на дрібнооптові партії бензину знизилися на 0,88 грн/л (-3,1%), дизпального на 1,81 грн/л (-6,5%).

"Настільки різкий обвал на світових ринках змушує розпродувати дорогі запаси з великими дисконтами, оскільки на підході дешевші партії, – каже Сергій Куюн. – Падіння в опті позначилося на стелах АЗС. Преміальні мережі, такі як ОККО, WOG знизили ціни на бензин на 1,27 грн/л – до 30,88 грн/л, на дизпальне – на 56 коп./л, до 30,27 грн/л, що на добу майже зрівняло їх не лише з цінами в мережі "Привату", але й з цінами таких "дискаунтерів" як Motto та "БРСМ".

Через день на 1 грн/л знизила ціни на всі види пального найбільша в Україні мережа "Приват", що помітно прискорило та збільшило "цінопад". У приватівській мережі ANP бензин марки А-92 подешевшав до 28,95 грн/л, А-95 – до 29,95 грн/л та ДП – до 29 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 знизилися до 29 грн/л, на А-95 та ДП — до 30 та 29 грн/л.

SOCAR опустив ціну бензинів на 1,27-1,50 грн/л, ДП – на 1 грн. На KLO А-92 подешевшав на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, А-95 – на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДП – на 86 коп./л до 29,79 грн/л. На станціях UPG бензини подешевшали на 1,2-1,3 грн/л, ДП – на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 знизилася до 29,50 грн/л, А-92 — до 30 грн/л, на ДП — до 28,30 грн/л.

Ще низка мереж знизила ціни на 0,4-1,4 грн/л.

Зріджений газ трохи подешевшав лише в опті від українських виробників.

За словами Артема Куюна, найпомітніше зниження цін було у АТ "Укргазвидобування": на аукціоні 2 грудня продано 1 292 т зрідженого газу з виставлених 2 508 т за середньою ціною 30 360 грн/т (-860 грн/т або 2,8% )

А ось імпортний автогаз, якого в Україні споживається понад 70% ринку, припинив дешевшати.

Що може змінитись за тиждень

Експерти очікують подальшого зниження роздрібних цін на бензин та дизпальне та стабільних цін на автогаз.

Геннадій Рябцев розрахував, що до кінця тижня бензин та дизпаливо можуть подешевшати ще на 50 коп./л із збереженням низхідного тренду. До середини грудня остаточну ясність внесе Мінекономіки – 13 грудня очікується публікація нових граничних рекомендованих цін, які також повинні виявитися нижчими за діючі.

Сергій Куюн зазначив, що прогнози учасників ринку є неоднозначними.

"Падіння котирувань диктує подальше зниження в умовах переливу ринку. Але амортизатором зниження цін виступає курс гривні, що сповзає", – сказав Сергій Куюн.

За прогнозом Артема Куюна, ціни на газ у роздробі до кінця тижня залишаться стабільними.

Тренд змінився, але не бачу в опті зниження, яке могло б потягнути роздріб, – пояснив експерт. – Системні та легальні трейдери поки що не мають достатніх підстав для зниження роздрібних цін. Можливо, будуть незначні коригування цін у дискаунтерів".

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