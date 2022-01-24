Ціни на пальне рекордно зростуть: до чого готуватися українцям

Ціни на бензин, можливо, будуть зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні стрімко дорожчає пальне. Причин цьому дві: ціна на нафту та курс долара.

"Сьогодні" дізнався в експертів, як ці показники впливають на вартість пального, та скільки сьогодні воно коштує на АЗС.

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Інвестиційний банк Goldman Sachs називає і третю: напружена геополітична ситуація та агресія Росії.

Ціна пального

24 січня 2022 року ціна пального, за даними Мінфіну, на різних АЗС сягнула:

WOG: А95 — 32,92 грн, ДП — 32,16 грн, газ — 19,65 грн;

"Укрнафта": А95 — 31 грн, ДП — 30 грн, газ — 18,38 грн;

ОККО: А95 — 32,92 грн, ДП — 32,16 грн, газ —19,65 грн;

UPG: А95 — 32,70 грн, ДП — 31 грн, газ —18,90 грн.

Причини подальшого зростання

Серед причин експерти називають зростання цін на нафту, що зовсім нещодавно сягнула свого семирічного максимуму, курсу долара і його недавні коливання та агресію РФ по відношенню до України, що спричинить санкції та нестачу газу на європейському ринку.

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Так, в коментарі "Сьогодні" керівник "EXANTE" Україна Володимир Позній зазначив, що до напружених відносин навколо Росії та України додаються ще і простести в Казахстані та напади єменських повстанців-хуситів на ОАЕ. Це все спонукає нафту зростати в ціні, а відповідно і пальне.

"Аналітики вже переписують свої прогнози по марці Brent до 100-150 долл за барель (станом на 22 січня 17:04 за київським часом — 86,17 дол)", — говорить експерт.

За словами директора "Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, впливає на вартість пального і девальвація гривні, яка за місяць знецінилася до долара на 4% (1 грн). Оскільки пальне купується в гурті в імпорті за валюту, а продається в роздріб у гривнях, це також штовхає ціни вгору.

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На вартість пального вплине і ціна газу, що прогнозовано може зрости. Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що санкції проти російського "Північного потоку-2" внаслідок ескалації військових дій з боку РФ можуть далі обмежити поставки газу на невизначений період.

Якщо запуск газогону буде наприкінці року чи пізніше, то це матиме наслідком цінові коливання. У Goldman прогнозують, що котирування газу можуть на короткий час повернутися до рекордних рівнів у грудні.

Нафта по 150?

Ціни на нафту можуть істотно зрости. Причиною можливого сценарію стане загострення конфлікту Росії та України.

За їхніми словами, один барель нафти може коштувати 150 доларів.

Якщо цьогоріч корисна копалина зросте в ціні до 150 доларів за барель, то центробанки країн світу змушені будуть більше посилювати валютну політику, адже за такого сценарію інфляція може зрости вдвічі – до 7,2% (замість прогнозованих 3%).

Також підвищення цін призведе до скорочення темпів зростання ВВП у світі до 0,9% (наразі очікується 4,1%).

Нагадаємо, 18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Раніше ми також повідомляли, що світові ціни на золото 2021 року знизилися приблизно на 4%, до 1806 дол за унцію.