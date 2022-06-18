Ціни на гречку зірвалися: у чому причина дорожнечі і чи є надія на здешевшання

Що буде з ціною на гречку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ постійно прискорюється інфляція. У травні та на початку червня відчутно підскочили ціни на крупи, цукор та олію. Зокрема, у деяких супермаркетах ціна на гречку досягла майже 90 грн за кілограм.

Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин розповіла, чому продукт так здорожчав, і коли українцям чекати зменшення його вартості. Про це вона сказала в коментарі РБК-Україна.

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Урожай нового року змінить ситуацію

На 2022 рік Україна на 90% закрила попит на гречку власним виробництвом. Решту продуктів імпортували з Казахстану та Росії. Однак, коли РФ здійснила повномасштабний напад, ціни все одно зросли, і запаси почали танути. І це було спричинено ажіотажем.

"Ажіотажний попит на крупи серед споживачів, що розпочався з початком повномасштабної війни, коли практично кожна родина намагалася зробити ледве не річний запас продовольства, призвів до поступового закінчення запасів. Це і призвело до зростання цін на гречку", – пояснила Литвин.

Але в майбутньому ціна має зменшитись. Українські фермери вже засіяли 90% усіх площ, які були минулого року. Вже скоро збиратимуть новий урожай, і тоді запаси збільшаться, а ціна впаде.

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"Крім того, обсяги посіву гречки можуть бути ще збільшені, оскільки гречка – це культура, яку можна сіяти ще в червні, після збору врожаю зернових культур. Відповідно, пропозиція гречки наступного року може ще збільшитися", – додала аналітикиня.

Що відбувається з цінами на інші продукти

Як писали "Сьогодні", у Держстаті оприлюднили дані щодо цін на продукти у травні. Згідно з ними, за кілограм гречки у квітні ми платили 61,72 грн/кг, у травні – 69,25 грн/кг.

Значно зросла також ціна на рис і капусту. Читайте у нашому матеріалі, що подорожчало в травні ще, а на які продукти ціни, навпаки, зменшились.

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