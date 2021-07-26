Ціни на бензин вдалося знизити завдяки формулі "Роттердам+", – економіст

Якби до цін на бензин не застосовувалася формула "Роттердам+", оператори АЗС не знижували б ціни на останню декаду липня, вважає Борис Кушнірук

Кабмін увів тимчасове держрегулювання цін на бензин / Фото: Getty Images

Автозаправні станції наприкінці липня змушені знизити ціни на бензин завдяки прийнятій урядом формулі ціноутворення "Роттердам+", що передбачає вартість палива в порту Роттердам плюс вартість транспортування і плюс торгова націнка продавця. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук, інформує "Оbozrevatel".

"Мінекономіки знову оновило граничну ціну на пальне на АЗС. Внаслідок цього ціни на бензин та дизель знизяться на 20-25 копійок. Примусово. Але знизяться. Так працює введений у травні механізм цінового регулювання на базі формули Роттердам+транспортування+маржа", - наголосив експерт.

За його словами, якби до цін на бензин не застосовувалася формула "Роттердам+", оператори АЗС не знижували б ціни на останню декаду липня.

"Якби цього механізму не було, ринок не відреагував би на зниження котирувань в Європі та ціни на АЗС не змінились. Нам би пояснили, що є часовий лаг, що зараз нам продають дорогі запаси, тож знижувати нема сенсу. Так було завжди протягом багатьох років", – зазначив експерт.

Він нагадав, що Кабмін запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне пальне 14 травня.

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Максимальна ціна, за якою АЗС можуть продавати бензин і дизпаливо, складається з котирування агентства Platts в регіоні "Амстердам-Роттердам-Антверпен" (CIF NWE) плюс 27 доларів/тонна витрат на транспортування та 5-7 грн/л роздрібна націнка продавців.

У більш відомій формулі "Роттердам+" для вугілля (2016-2019 рр.) було закладено лише ціну транспортування з Роттердаму, тобто 12,53 долара на тонні, а формула "Амстердам+ "для газу (2020 р.) передбачала витрати на транспортування по Європі – 30 доларів за 1000 м3 та плату за вхід до ГТС 12 доларів.

Раніше повідомлялося, що 20 травня 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули. Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.