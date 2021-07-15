Ціна на електроенергію досі не покриває собівартості через зловживання спекулянтів, – нардеп "Слуги народу"

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Ціна на електроенергію на ринку досі нижче собівартості її виробництва через маніпуляції трейдерів-спекулянтів.

Про це повідомила нардеп ( "Слуга народу") Людмила Буймистер, пише "Znaj.ua".

"Спекуляції все ще продовжуються, що не дозволяють ціні повернутися хоча б до рівня мінімальної собівартості. Як наслідок – запаси вугілля на складах стрімко падають (мінус 10% за останні два тижні), а ремонтна кампанія призупинена", – повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що лише перші кроки по очищенню ринку від недобросовісних спекулянтів дали результат.

"Ціна на ринку почала відновлюватися лише після того, як 40% спекулянтів отримали "дефолтний" статус через відмову оплачувати "Енергоатому" куплену у нього електроенергію. Той факт, що лише три кризові дні спричинили відмову з оплати за 40% контрактів свідчить про високу спекулятивну складову і низьку якість контрагентів", - зазначила Буймістер.

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У першу чергу від цього страждають реальні виробники, які сьогодні змушені повністю зупинити підготовку до зими.

"Це прямий результат бездіяльності регулятора НКРЕКП, який чомусь продовжує захищати недобросовісних спекулянтів та посередників на ринку електричної енергії", - додала нардеп.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

Як наслідок на початку липня через дії посередників і спекулянтів, ціни на електроенергію обвалилися до історичного мінімуму. Унаслідок зупинила роботу Слов’янська ТЕС, Київська ТЕЦ-5 та Харківська ТЕЦ-5.