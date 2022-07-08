Ціна на автогаз обвалилась: скільки коштує пальне на АЗС

Скільки коштує автогаз на АЗС / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На початку липня завдяки стабілізації бензинової кризи ціни на пальне впали. Зокрема, автогаз із 1 по 8 липня здешевшав на 2,26 грн, і зараз коштує в середньому 37,14 грн.

З посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" у enkorr розповіли, скільки це пальне коштує на різних АЗС.

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Які ціни встановили у п'ятницю, 8 липня

За тиждень ціни на різних заправках впали від 30 коп. до 5,5 грн. Тепер за автогаз платити потрібно стільки:

ОККО (за тиждень ціна впала на 2 грн) – 35,99 грн/літр;

WOG (на 1 грн) – 36,98 грн/літр;

Укрнафта (на 3 грн) – 36,95 грн/літр;

Shell (на 2,10 грн) – 36,78 грн/літр;

БРСМ (на 1,78 грн) – 36,03 грн/літр;

UPG (на 0,5 грн) – 36,50 грн/літр.

Найбільше ціна впала у мережі "Рур груп" на цілих 5,50 грн. Тепер там автогаз коштує 36,50 грн.

Загалом ситуація виглядає так:

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Що станеться з бензиновою кризою у серпні

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що у липні ситуація з паливною кризою покращилася, бо ще в травні держава скасувала регулювання цін на пальне, а також об'єми ресурсу в країні збільшилися.

Але навіть таке покращення не означає, що криза більше не буде поглиблюватись. Як пояснив експерт, з серпня по жовтень в Україні тривають жнива. І коли вони почнуться, то навантаження на транспортну інфраструктуру збільшиться.

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Також розслаблятися не потрібно, оскільки російський ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру, а дефіцит пального може виникнути і в Європі.

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