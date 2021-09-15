Бюджет-2022: на вакцинацію українців проти COVID-19 направлять 6 млрд грн

Витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд грн / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році на боротьбу з пандемією коронавірусу в Україні хочуть виділити 6 млрд грн.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Кабміну, витрати на медицину у 2022 році зростуть до 197,2 млрд грн – це на 31 млрд більше ніж у 2021 році.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що в порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі.

"Таке збільшення витрат дозволяє в 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 000 грн", – повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Крім того, мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 грн, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 грн.

Що буде з мінімальними зарплатами в Україні

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, до кінця 2021 року мінімальна заробітна плата виросте на 500 грн. У 2022 року також передбачено підвищення мінімальної зарплати для українців.

"Підвищення мінімальної заробітної плати в більшій мірі впливає на бюджетну сферу. Але це також створює додаткове навантаження на бізнес, який прозоро виплачує зарплати. Тому важливо вибрати вдалий момент для збільшення мінімальної зарплати, щоб воно дало результат", – сказав Денис Шмигаль.

Як ми писали раніше, людей, які працюють неофіційно, чи не третина країни. Насправді їх число може досягати і 40%. Всього працюють майже 16 млн людина. Тих, хто влаштований без трудової – понад три мільйони.