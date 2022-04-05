"Велика міграція": українські підприємства шукають безпечну оселю

Бізнес масово переїжджає на захід країни / Фото: Минэкономразвития, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

В Україні триває масштабний переїзд бізнесу – у західних областях знайшли прихисток 150 підприємств зі східних регіонів.

Як передає "Сьогодні", із цих компаній 57 уже працюють на відновлення української економіки.

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Міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що переміщення підприємств дозволить зберегти виробництво, робочі місця, задовольнити попит армії та цивільного населення на товари й послуги, які критично необхідні для перемоги над ворогом.

Хто може переїхати?

Відповідно до рішення Кабміну, перебратися на захід країни може будь-який бізнес. Це не лише великі виробництва з областей, які найбільше потерпають від обстрілів окупантів, але й підприємства, де працює кілька десятків людей.

"Перенесення підприємств із зони активних бойових дій – нині один з найважливіших напрямів роботи уряду та обласних військових адміністрацій. Його втілення дозволяє підприємствам відновити роботу, підтримати економіку України та дати людям роботу. Фонд – активний учасник цієї програми. Ми взяли участь у розробці плану дій та юридичного механізму використання держмайна для переїзду підприємств. Також надаємо перелік площ із реєстру об’єктів державної власності, які можуть бути використані для релокації", – розповіла "Сьогодні" виконувач обов’язків голови Фонду Державного майна України Ольга Батова.

Укрзалізниця допомагає безкоштовно перевозити обладнання. У разі потреби, залучають субпідрядників, а обласні адміністрації шукають вільні площі під виробництва та допомагають відновити роботу компаній.

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Де надають підтримку?

Наприклад, Закарпаття готове прийняти евакуйовані підприємства на майже 600 локаціях. Заступник голови місцевої ОВА Василь Іванчо зауважив, що попит на перенесення виробництва у Закарпатську область є, його підтримують представники локального бізнесу – надають власні потужності й приміщення. Створили й базу з місцями для розміщення компаній.

На Рівненщині готові виділити понад 10 земельних ділянок поблизу АЕС – там пропонують оселитися енергомістким виробництвам. Розглядають можливість віддати території під металообробку та виробництво будівельних матеріалів. Активно прибувають в область представники агропереробки, логістики та IT-cектора. Аби стати на ноги бізнеси можуть отримати кредит за державною програмою під 0%.

Як розпочати процес?

Заявку на переїзд може подати будь-яке підприємство з зони бойових дій. У запиті необхідно вказати:

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ЄДРПОУ підприємства;

адресу виробництва;

визначити потреби у виробничих приміщеннях;

зазначити кількість працівників та обладнання;

спосіб транспортування;

орієнтовний термін монтажу обладнання на новому місці.

Звернення відсортують за пріоритетністю. В першу чергу, на допомогу можуть розраховувати стратегічні підприємства та виробники товарів першої необхідності. Далі фахівці Мінекономіки зв’язуються з претендентами та уточнюють деталі.

Потім заявку передають спеціально призначеним фахівцям до однієї з обласних адміністрацій, що приймають, і до логістів. За підвезення обладнання відповідає Укрзалізниця і Укрпошта, які допомагають пройти блокпости та оформити накладні.

За інформацією Мінекономіки, працівники обласних адміністрацій допомагатимуть компаніям з облаштуванням. Державна служба зайнятості забезпечить новими робітниками, а Державна служба з питань праці консультуватиме у сфері гарантій безпеки життя і здоров’я працівників.

Підприємства нині можуть переїхати до дев’яти областей:

Закарпатської;

Львівської;

Івано-Франківської;

Тернопільської;

Хмельницької;

Чернівецької;

Вінницької;

південних територій Волинської і Рівненської.

Із такими перспективами, українська економіка вже почала оживати та наближати країну до спільної перемоги над ворогом.

Раніше ми розповідали, що українські підприємства, які постраждали від рук окупантів, працюватимуть лише на користь України. Компанії переконані в перемозі та готуються відновлювати роботу після війни. Нещодавно Метінвест почав виводити з консервації основні підрозділи "Запоріжкоксу".