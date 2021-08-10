Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, – Фурса

/ Фото: rv.gov.ua

Заможні верстви населення повинні платити справедливу ціну за електричну енергію, а не отримувати від держави пільгову ціну, як це відбувалося в Україні за всі роки незалежності.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса, повідомляє Politeka.

"Якщо ви бабуся, яка живе в хрущовці, то ви споживаєте 50 кВт, а якщо ви бабуся, яка живе в Кончі-Заспі, то ви бабуся, яка споживає 1000 кВт. Але і та, і та бабуся отримує пільгову ціну. На кого держава більше витрачає грошей? Напевно ж на бабусю в Кончі-Заспі. І потім це пропорційно розподіляється серед усіх людей. Тому дійсно ціни мають бути ринкові, щоб ніхто пільгову ціну не отримав. Але ті, хто заслуговує підтримки, мають отримувати адресну субсидію", – зазначив інвестбанкір в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він наголосив, що адресну допомогу мають отримувати лише ті люди, які на неї заслуговують. Всі решта повинні платити справедливу ринкову ціну.

"Ось так воно має виглядати. Бо зараз цю різницю, зараз на цьому ринку зависає шалений борг, на цьому ринку, який перебуває у великому хаосі. Цей борг покладеться на державу, все рівно хтось сплатить, хто? Ми з вами", – додав Фурса.

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Нагадаємо, всупереч рекомендаціям E&Y, підготовленим на замовлення самого Кабміну, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт·год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт·год. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж в країнах Європи. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт·год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.