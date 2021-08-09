Бізнес вимагає від "Укрзалізниці" ввести прозоре тарифоутворення, – ФРУ

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"Укрзалізниця" втратила довіру бізнесу через безкінечне підвищення тарифів, у той час, коли якість послуг компанії щоразу погіршується. Поверненню цієї довіри не сприяють ані постійні кадрові зміни, ані непрозоре тарифоутворення.

Про це йдеться у заяві федерації роботодавців у Facebook, інформує "РБК-Україна".

У ФРУ впевнені: компанії варто розпочати системні зміни, долучивши до цього процесу представників бізнесу та експертного середовища.

"Ми прагнемо бачити "Укрзалізницю" сильною та стабільною компанією. Бізнес більше, ніж будь-хто інший, у цьому зацікавлений. Ми розуміємо, що сильна, потужна і модернізована "Укрзалізниця" – це конкурентна перевага для всього українського бізнесу. На жаль, зношеність ресурсів УЗ сьогодні складає понад 90%. Нам потрібні швидкі рішення та інструменти для того, щоб змінити ситуацію", – заявили у ФРУ.

Багато нарікань бізнес має до закупівельної політики УЗ, до виконання інвестиційних планів, критеріїв проведення тендерів та корупції, яка із цим пов’язана.

Також, на переконання федерації, несправедливим є той факт, що 11 мільярдів прибутку, які отримала компанія за залізничні перевезення, були витрачені на покриття збитків за пасажирські перевезення.

Крім того, УЗ слід позбавитися непрофільних активів, утримання яких коштує компанії мільйони гривень. Все це, на переконання ФРУ, дозволить УЗ вирішувати фінансові проблеми без практики постійного підвищення тарифів.

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"Ми не проти зрозумілих всім та прозорих підвищень тарифів. Але інструментарій, аргументація і сам принцип їх підвищення необхідно спільно обговорювати. Адже ми розуміємо, що без вирішення глобальних системних проблем "Укрзалізниці" жодне підвищення не буде ефективним", – наголосили у ФРУ.

Для того, щоб встановлювати економічно обґрунтовані тарифи на вантажні перевезення, потрібно провести реформу АТ "Укрзалізниця" з фінансовим та організаційним поділом на окремі юридичні особи. Адже це дозволить створити передумови для підвищення прозорості, покращення якості сервісу та зростання ефективності залізничних перевезень.

"Український бізнес добре розуміє, що питання формування тарифів має вирішуватись системно, державою та бізнесом спільно, а не бути точковим рішенням", – резюмували у ФРУ.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення та скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти та бізнес: вони заявили, що відомство не представило жодних економічних обгрунтувань.

Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні наразі є високорентабельними.

Своєю чергою гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що від постійного підвищення тарифів на перевезення потерпає сама УЗ.