Квитки вже не купити: Wizz Air скасував 20 рейсів з України

Авіакомпанія не вперше скорочує польотну програму з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорський лоукостер Wizz Air, у зимовому розкладі польотів на 2021-2022 рік, скасував 20 рейсів з України до міст Європи.

Як повідомляє Lowcostavia.com.ua, авіакомпанія скасувала рейси з усіх міст України, з яких виконує польоти.

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Зі Львова скасовані рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт. З Києва – в Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце.З Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт, а з Харкова – Рим, Відень, Дортмунд, з Одеси – Абу-Дабі та Будапешт.

Примітно, після цих скасувань авіакомпанія до березня не виконуватиме жодного рейсу з Одеси та Запоріжжя, за виключенням рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити 10 лютого.

Які рейси скасували?

Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня;

Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня;

Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня;

Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня;

Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня;

Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня;

Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня;

Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня;

Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня;

Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого;

Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня;

Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня;

Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня;

Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня;

Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого;

Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого;

Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня;

Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня;

Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня;

Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня.

На всі ці рейси, на вказаний період, вже неможливо замовити квитки.

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Не перше скасування

Авіакомпанія не вперше скорочує польотну програму з України. Ще у серпні та у вересні 2021 року лоукостер скасував та переніс відновлення ще низки рейсів до березня 2022 року

Йдеться про такі рейси:

Київ – Катанія;

Львів – Біллунн – скасовано з 8 січня до 26 березня;

Львів – Катовіце – скасовано з 4 січня до 6 березня;

Львів – Лісабон;

Львів – Таллінн;

Львів – Катанія;

Одеса – Венеція – скасовано з 6 січня до 27 березня;

Одеса – Мілан (Мальпенса) – скасовано з 10 січня до 26 березня;

Одеса – Берлін (Бранденбург) – скасовано з 6 січня до 27 березня;

Одеса – Болонья;

Одеса – Вроцлав;

Одеса – Братислава;

Харків – Венеція;

Запоріжжя – Мілан;

Запоріжжя – Дортмунд.

Крім того, у продажу відсутні квитки на рейси Київ – Ганновер, Львів – Верона та Львів – Щецин.

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Зазначимо, що загалом лоукостер скасував більше 35 маршрутів з України до березня наступного року. Проте, зараз у розкладі авіакомпанії Wizz Air налічується майже 120 напрямків з України.

Wizz Air наразі офіційно не прокоментувало скасування та зміни в розкладі такої значної кількості рейсів.

Що робити, якщо рейс скасували?

Пасажир може перебронювати свій квиток на інший рейс авіакомпанії протягом 14 днів до або 30 днів після дати запланованого відправлення затриманого/скасованого рейсу;

Також пасажир може скасувати бронювання та надіслати запит на відшкодування коштів за скасований і зворотний рейс.

Знижки від Ryanair

А поки Wizz Air скасовує рейси, інший лоукостер Ryanair знижує ціни на рейси до Європи. Українці можуть купити бюджетні квитки з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

За акційною ціною можна придбати квитки до 8 грудня 2021 року, але тільки на період подорожей: з 16 грудня 2021 року до 6 січня 2022 року. Ціни на них стартують від 5 євро в один бік.

Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair у 2022 році запустить ще два нових маршрути з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Стокгольма і на острів Керкіра, який відомий, як Корфу.

Також, ірландський лоукостер Ryanair з 2 листопада запустив польоти зі Львова до італійського Палермо.