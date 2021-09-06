Без хабарів злочинному світу: в українських СІЗО з'являться нові платні послуги

У СІЗО за окрему плату в'язням дозволять дзвонити і користуватися інтернетом. Колаж: "Сьогодні"
В українських слідчих ізоляторах вже незабаром можуть з'явитися нові платні послуги – доступ до інтернету і дзвінків.
Про це в інтерв'ю "НВ" розповів міністр юстиції Денис Малюська.
Однак є нюанс – телефонні розмови будуть записуватися. Нові послуги в СІЗО будуть вводити офіційно, вже готується відповідний наказ.
Як зазначив Малюська, ті, хто знаходяться в слідчих ізоляторах, і тепер платять за дзвінки та інтернет, однак, за хабарі злочинному світу.
"Це буде офіційний сервіс: можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно", – сказав міністр.
Платні камери в СІЗО
У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.
Що знаходиться в платній камері:
- звичайне або двох'ярусне ліжко з дерев'яними бильцями;
- стіл і стільці;
- шафа для одягу;
- обгороджений санвузол;
- полиця;
- змішувач і умивальник;
- телевізор з підставкою;
- мікрохвильовка;
- урна;
- інвентар для прибирання.
Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.
Як виглядають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті: