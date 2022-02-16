Бідують чи не економлять? Скільки грошей українці витрачають на продукти

Скільки українці витрачають на їжу на тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які мешкають у середніх та маленьких за розмірами містах, готові щотижня витрачати на продукти харчування на кілька сотень гривень менше, на відміну від мешканців мегаполісу.

Про це говориться в опитуванні "Гроші Сьогодні", яке провела соціологічна компанія Gradus.

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Скільки готові витрачати на продукти харчування українки у містах із населенням трохи більше 50 тисяч:

1000 грн – 33%;

1001-2000 грн – 31%;

більше 2000 грн – 25%.

Цікаво, що 77% опитаних вважають, що з початку 2022 року продукти харчування подорожчали істотно (причому частка так вважають жінок значно більше, ніж частка чоловіків – 80% vs 74%), 15% – що подорожчали несуттєво, а 1% – що вони подорожчали.

При цьому молоді українці (яким від 18 до 24 років) Молодь у віці 18-24 років менш чутлив до подорожчання продуктів харчування:

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5% – вважають, що ціни не змінились;

15% – важко з відповіддю.

Слід зазначити, що зі збільшенням розміру міст, де проживають опитані, збільшується кількість грошей, які вони витрачають на продукти харчування. Наприклад, саме мешканці мегаполісу готові щотижня витрачати на продукти харчування. 1001–2000 тис.грн.

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Чому дорожчають продукти

За словами представника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, продукти дорожчають з таких причин:

дорожнеча газу;

нестабільний курс долара;

зростання цін на будь-яке транспортування та роботу підприємств.

Експерт упевнений, що всі ціни зростатимуть найближчим часом і питання тільки в тому – швидше чи повільніше.

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