Банкір, якому дзвонить Зеленський. Чим українцям запам'ятався голова Укрексімбанку

Зеленський під час розмови називав банкіра "Женею" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова правління державного Укрексімбанку Євген Мецгер потрапив у гучний скандал після нападу на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з ним.

Що відомо про Мецгера

Банкіру 43 роки. Він народився та навчався у Кривому Розі. У 1999 році закінчив Криворізький національний університет, а у 2001 році – Київський національний економічний університет.

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На початку 2000-х почав процювати у фінансових установах. Серед місць роботи були і керівні посади. З 2006 року він переходить у державний Укрексімбанк, який належить уряду. Там він став начальником управління малого та середнього бізнесу.

У 2015 році він перейшов в Укргазбанк, де був директором департаменту малого та середнього бізнесу, а пізніше – членом правління та заступником голови правління. Тут його керівником був нинішній голова Національного банку України Кирило Шевченко.

У березні 2020 року він повернувся в Укрексімбанк, де вже сам став головою правління.

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Фрагмент відео нападу банкіра на журналістів / Фото: скріншот

Мецгера пов'язують з Зеленським

Мецгера називають "банкіром, якому дзвонить Зеленський", а його дружину Юлію Мецгер подругою Олени Кравець з "Кварталу 95".

"У мене досить широке коло знайомих, друзів і товаришів, з ким я спілкувався і продовжую спілкуватися. І я не приховую, ми були знайомі, кілька разів бачили один одного і раніше. Але говорити про дружбу, сімейну, я б не став. Ми знайомі, не більше", – заявив Євген Мецгер, коли у нього запитали про стосунки з Володимиром Зеленським та Оленою Кравець.

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Він, також, заперечив, що в нього є якісь неформальні стосунки з президентом Зеленським.

"Я не можу вам говорити про якісь неформальні або формальні стосунки. Зараз ми, звичайно ж, бачимося на нарадах, де необхідна участь державного банку, тобто на рівні Кабміну, Офісу президента, але це виключно робочі зустрічі", – сказав він.

Він заявив, що глава держави не запрошував його у державний банк, а сам пройшов великий конкурс з 50 кандидатами.

Водночас у 2020 році президент телефонував йому та називав його "Женя", що свідчить про певні неформальні стосунки з Зеленським.

Дружина банкіра Юлія працювала юристом в Укрексімбанку, а зараз входить до наглядової ради ПриватБанку.

/ Фото: скріншот

З чого почався скандал

Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.

У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею.

Нагадаємо, в лютому цього року Євген Мецгер отримав нагороду на премії "Людина року-2020" в номінації "Лідер страхового ринку року".