Банки блокуватимуть кошти! Як не залишитися ні з чим під час війни

Випадки, через які можуть заблокувати кошти, бувають різні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану банки не повинні перевіряти джерела походження коштів, внесених готівкою на рахунок, якщо сума менша за 400 тис. грн, однак, якщо надходження перевищують зазначену суму, установа може заблокувати ваші гроші.

Порядок дій банків визначив НБУ. Він діятиме протягом дії воєнного стану в Україні.

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Згідно з цим рішенням, якщо клієнт у разі зарахування готівкових коштів на суму понад 400 тис. грн не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені.

У разі обмеження з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції:

на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком;

на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком;

на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Нацбанк змінив правила для деяких переказів

На запит банків та волонтерів відтепер фізичним особам дозволено переказувати іноземну валюту у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ) для купівлі низки товарів за кордоном.

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Товари, яких стосується це правило, такі:

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова і тактична форма, військове і тактичне взуття;

захисний одяг;

оптичні прилади для слідкування;

безпілотні літальні апарати;

спальні мішки;

каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Водночас Нацбанк скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. Із 5 квітня 2022 року розрахунки за такими операціями мають здійснюватися не за 365 днів, а за 90 днів. Як пояснюють в НБУ, таке рішення тимчасове і його мета – не допустити виведення капіталу за кордон і виникнення макроекономічних дисбалансів.

Ще одна зміна – розширено перелік виключень із загальної заборони на здійснення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб в Україні, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії та Білорусі.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні буде з валютним ринком після війни, а також писали, що відбувається з курсом на чорному ринку.