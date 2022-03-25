АвтоВаз скорочує робочий тиждень та просить допомоги у Кремлі – що сталося

Співробітникам заводу запропонують працювати на громадських засадах / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поряд із уже зафіксованим дефіцитом продуктів у Росії починається дефіцит поставок електронних компонентів, через що страждає російський автопром. Так, вже відомо, що виробник автомобілів "АвтоВАЗ" переводить усіх співробітників на 4-денний робочий тиждень на виробничих майданчиках у Тольятті та Іжевську з 6 червня.

Про це сказано в заяві компанії.

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Співробітникам заводу запропонують працювати на громадських засадах замість роботи над збиранням автомобілів.

У режимі 4-денного робочого тижня АвтоВАЗ збирається працювати протягом 3 місяців. А щоб залишити рівень доходів своїх співробітників на колишньому рівні, керівництво компанії просить підтримки уряду. Керівники "АвтоВАЗу" запевняє, що кошти на зарплати вже виділені.

Санкції проти Росії

Повномасштабне вторгнення військ Росії в Україну почалося 24 лютого, і з того часу економіка країни-агресора почала швидко тонути. Все тому, що західні країни-партнери України наклали на Росію кілька пакетів санкцій, а ринок РФ масово залишають міжнародні компанії.

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Важливу роль відіграло і те, що США та Великобританія відмовилися від купівлі енергоресурсів із Росії. Великі компанії також вирішили не продовжувати договори з російськими продавцями.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують не лише дефіцит товарів у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії.