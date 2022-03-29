Автогаз став рідкістю: скільки коштує популярне пальне на заправках

Ціни на автогаз продовжують зростати на АЗС / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні в березні стали швидко змінюватись ціни на скраплений газ на АЗС. Останнім часом не найпопулярніший проти "дизелю" та бензину вид пального сильно подорожчав.

Ще 23 березня "Консалтингова група А-95" повідомила, що ціни на автогаз зросли на всіх АЗС на 1-2 грн за літр ы становлять 22,37-22,38 гривні за літр.

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Проте на сьогодні, 29 березня, ціни на автогаз продовжили зростати й побили новий рекорд.

Що відбувається на заправці?

Почнемо з того, що газ стали продавати не на всіх заправках, що свідчить про дефіцит такого виду пального.

На решті АЗС ціни переступили далеко за 24 і навіть за 25 грн. На доступних заправках ціна на автогаз така:

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Ціни на пальне в Польщі

А ось у сусідній Польщі, яку багато українців вибрали як притулок на час війни, ціни на автогаз за стабільною ціною продає мережа Circle K. Тут за літр LPG просять 3,59 злотого (24,66 грн.).

Бензин найвигідніше купувати на заправках BP, де літр А-95 коштує всього 6,26 злотого (43 грн), – для Польщі це нормальна ціна.

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На інших заправках такий вид пального коштує 6,5-6,6 злотого (44,65-45,34 грн), а найдорожча пропозиція – 46,3 грн.

"Дизель" у Польщі теж недешевий, і найвигідніша пропозиція на заправці BP – 6,96 злотого (47,81 грн) за літр, а на інших АЗС вартість стартує від 7,32 злотого (50,28 грн).

Сайт "Сьогодні" також писав, що в Україну завезуть дизельне пальне зі Сполучених Штатів, та пояснював, за що штрафують водіїв на польських дорогах.