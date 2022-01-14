70% підробок! Як українцям масово "втюхують" фальсифікат червоної ікри

Відрізнити фальсифікат буває вкрай важко / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

70% червоної ікри, що продають в Україні, є фальсифікатом. Відрізнити підробку неозброєним оком пересічному покупцеві вкрай важко. Навіть висока ціна продукту не є показником його якості.

Про це повідомляють фахівці з центру експертиз "Тест".

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Так, вони закупили у різних торгових точках 10 баночок із червоною ікрою. При цьому 7 із них після перевірки виявилися підробкою.

Справжня ікра недешева

Фальсифікат зазвичай продають від 40 гривень за одну одиницю.

За словами голови правління "Тест" Валентина Безрукого, якщо 100-грамова баночка ікри коштує дешевше за 115 гривень, то це точно підробка. Собівартість такого продукту – 14 гривень за 100 г. А її єдина перевага — при виготовленні ікри жодна рибина не постраждала.

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Проте деякі виробники фальсифікату спеціально накручують ціни. Ікра дорога, а отже сумнівів, що це якісний продукт, немає. Завдяки цьому багато недобросовісних виробників мають величезний підйом на фальсифікаті.

Як відрізнити фальсифікат

За словами експертів, відрізнити фальсифікат можна зовні:

ікринки мають бути однаковими;

не повинен бути різкий запах;

баночка промаркована та герметично запакована.

Перевірити також можна і домашнім методом за допомогою гарячої води або перекису водню. Справжня ікра утворить мутний молочний розчин, що свідчить про згортання білків.

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Особливо уважним варто бути і до ікри, яка нібито зроблена в Росії. Нагадаємо, що Україна вже кілька років не імпортує звідти цей продукт. Тому покупцям або намагаються "впарити" підробку, нібито це справді натуральна червона ікра, яка була завезена контрабандою. Такий товар буде дорогий, нотомість дійсне походження і вплив на здоровʼя людини не відомі.

Крім того, фахівці не радять купувати ікру, у складі якої вказано уротропін (Е 239). Цей консервант може бути небезпечним для здоров'я.

Скільки має коштувати ікра

Як розповіла голова правління асоціації "Споживча довіра" Олена Кулікова червону ікру можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка).

Якісна ікра коштуватиме:

форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за 80-грамову баночку);

горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);

нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

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