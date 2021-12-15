2000 дол. зовсім не межа! Що провокує стрибки цін на газ у Європі

Що буде з цінами на газ у Європі далі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на газ у Європі знову почали розгойдувати біржові гойдалки і за кілька днів злетіли вище 1500 доларів.

Такий стрибок цін на блакитне паливо пов'язують із заявою міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що "Північний потік – 2" зараз не можна запускати в роботу.

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Інші експерти стверджують, що у всьому винен документ Євросоюзу про заборону продовження довгострокових контрактів на постачання газу після 2049 року у зв'язку із "зеленим переходом".

За словами економіста та політолога Олексія Куща, до кінця цього опалювального сезону ціни на газ залишатимуться дуже високими, і останній стрибок – зовсім не межа.

"До кінця опалювального сезону ціни будуть високими. Все залежатиме від кліматичної карти, і нинішній стрибок не є максимальним. Тому що якщо у січні-лютому будуть різке падіння запасів газу та люті морози, то ціна може бути і значно вищою", – каже експерт.

Експерт вважає, що ціни можуть злетіти і вище 2000 доларів. У даному разі велику роль відіграє кліматичний чинник.

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Проте, на думку економіста, ні "Північний потік – 2", ні план зеленого переходу, ні навіть "Газпром" не впливають безпосередньо на спотові ціни на газ.

"При здійсненні зеленого переходу газ є основним джерелом енергії, поки не з'являться альтернативні, відповідно, ціни на нього залишатимуться високими весь цей час, швидше за все, у найближчі 10 років", – каже експерт.

Олексій Кущ зазначає, що нинішня ситуація вигідна Росії, оскільки у перспективі біржові ціни можуть впливати і на довгострокові контракти.

Як високі ціни на газ вдарять по Україні

Як розповів "Сьогодні" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, Україна змушена імпортувати овочі з інших країн, у тому числі і з Росії, через високі ціни на енергоносії.

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Причина в тому, що для вирощування несезонних овочів необхідні парники, які в умовах таких цін на газ стають дуже дорогими в утриманні.

На думку експерта, газова криза може сильно вдарити по українських виробниках та збільшити кількість імпортної продукції.

"Сьогодні" також писали, чому "імперії "Газпрому" може прийти кінець, і розбиралися, чи вистачить Україні та ЄС запасів газу, щоб нормально пережити зиму.